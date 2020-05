Bologna, occhio al Milan: pronto ad una deroga al tetto stipendi per…

Notizia di mercato delle ultime ore è quella che vede aprirsi uno spiraglio per un eventuale futuro di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Bologna. L’attaccante svedese potrebbe lasciare il Milan e, in virtù del suo legame con Mihajlovic, non è da escludere un suo clamoroso approdo in Emilia. Tuttavia, la strada è decisamente in salita per il club rossoblu, soprattutto per una questione economica. Ieri infatti il campione ha aperto ad una sua possibile permanenza al Diavolo, il quale ovviamente spera proprio in questo.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, Gazidis pare intenzionato a fare di tutto per proseguire con Ibra nella sua squadra. Serve però uno sforzo economico ulteriore. Per trattenere lo svedese, il Milan dovrà ridisegnare un nuovo contratto e, soprattutto, concedere nuove deroghe al tetto stipendi. Da questo punto di vista, il club rossonero di sicuro non si tirerà indietro.