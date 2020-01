Bologna, occhi sull’esterno del Lech Poznan, Robert Gumny

Solo un’occasione riporterà il Bologna sul mercato. La vittoria di ieri dei rossoblu ha dato grande fiducia all’ambiente, convincendo i dirigenti a dare fiducia alla rosa attuale. Al momento solo un esterno giovane e di qualità aprirebbe alla possibilità di un nuovo acquisto da parte degli emiliani.

Uno dei giocatori più interessanti sul taccuino del Bologna al momento è Robert Gumny. Il giocatore del Lech Poznan è un terzino destro di 21 anni, alle prese però con un infortunio al momento. Dalla Polonia si parla di ripetuti contatti tra le parti, ma la situazione è molto complessa. I rossoblu vogliono infatti garanzie sul suo rendimento, cosa al momento quasi impossibile. Bologna che potrebbe quindi attendere fino all’ultimo per capire se investire o meno su Gumny.

Sembra invece sempre più improbabile una frenata per Dzemaili allo Shenzen. Già oggi infatti potrebbe arrivare il via libera per la definitiva cessione dello svizzero di origine albanese. La sua mancata convocazione per il match di Ferrara è stato un evidente segnale, verso la fumata bianca tra il club cinese e i rossoblu.

Fonte: Corriere dello Sport Stadio.