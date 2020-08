Bologna, occhi su un 16enne turco

Non solo prima squadra ma anche settore giovanile.

Il Bologna starebbe sondando il profilo di un talento 16enne turco, molto considerato in patria, che ricopre il ruolo di mezzala e trequartista. Si tratta i Alpaslan Tahsin del Paok Komonitis su cui ci sarebbero gli occhi anche di Fiorentina, Napoli e Juventus. Per Worldfootball Scouting si tratta sostanzialmente di un interno di centrocampo, con spiccate doti realizzative a livello giovanile, ma potrebbe giocare anche in un 4-2-3-1.