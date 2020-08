Cor Sport – L’obiettivo Europa passa dai giovani

Il Bologna mira ad alzare le proprie ambizioni. Un campionato da decimo posto ormai è diventato il minimo indispensabile, il prossimo target diventa l’Europa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoblù vogliono raggiungere questo obiettivo con una strategia ben precisa, che vede i giovani al centro del progetto.

L’intenzione è quella di ripartire dal parco giovani già presente in rosa, ed implementarlo con tre o quattro nuovi innesti che permettano di alzare il livello della squadra. Uno di questi è Emanuel Vignato, esterno classe 2002 già acquistato dal Bologna nella scorsa sessione di mercato ma rimasto in prestito al Chievo fino al termine di questa stagione. Resta caldo anche il nome di Aaron Hickey, stessa età di Vignato ma di proprietà dell’Heart of Midlothian, squadra scozzese dove viene impiegato come esterno difensivo sinistro. Più che viva anche la pista che porta all’attaccante classe 2000 Vladyslav Supryaga, per cui la Dinamo Kiev chiede non meno di 15 milioni di euro. Una batteria di giovani di tutto rispetto, per rendere l’obiettivo Europa un po’ più concreto.