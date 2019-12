Bologna, nuovo nome per la difesa

Il Bologna sta sondando alcuni profili per il mercato di gennaio. Al di là dell’eventualità di acquistare un attaccante, Mihajlovic ha chiesto rinforzi in difesa. Viste le difficoltà per arrivare a Lyanco del Torino, i rossoblu stanno osservando più nomi. Ai soliti Juan Jesus, Bonifazi e Kjaer, ci sarebbe da aggiungere anche quello di Ardian Ismajli.

Secondo il “Corriere di Bologna”, infatti, il club avrebbe chiesto informazioni anche sul centrale albanese, attualmente in forze all’Hajduk Spalato. Il classe 1996 ha giocato in questa stagione 16 partite in campionato, tutte da titolare. Il valore di mercato di Ismajli si aggira intorno a 1 milione di euro, ed il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022. Il ragazzo è comunque una scommessa: di lui infatti se ne riparlerà probabilmente a giugno.

Fonte: “Corriere di Bologna”