Bologna, non solo Ibra: tra i sogni di gennaio c’è anche Lyanco

Il mercato di gennaio si avvicina, anche se ufficialmente apre solo il primo giorno del nuovo anno. Le squadre si stanno già muovendo per indirizzare le prime operazioni, tra cui anche il Bologna. Il vero e proprio sogno del mercato invernale si chiama Zlatan Ibrahimovic, ma non è il solo. Visti i non pochi problemi in difesa di quest’inizio di stagione, i rossoblu stanno valutando seriamente di tornare su Lyanco del Torino.

Il difensore centrale è stato a Bologna in prestito lo scorso girone di ritorno, mostrando capacità ben sopra la media: la coppia con Danilo ha convinto tutti i critici, mentre Denswil e Bani a turno hanno commesso qualche errore. Il brasiliano è tornato da Mazzarri in estate, ma attualmente non sta vivendo un periodo così felice. Lyanco ha totalizzato fin qui in maglia granata 6 presenze su 12 giornate. Il suo valore di mercato si aggira intorno agli 8 milioni di euro e il Bologna potrebbe mettere sul piatto un gruzzoletto per cercare di riportarlo in rossoblù, anche se Cairo quasi certamente chiederà di più. Il classe 1997 non ha mai nascosto di essersi trovato molto bene in Emilia.