Bologna, Morelos è un obiettivo difficile: è vicino al Lille

C’è anche Alfredo Morelos tra i nomi accostati per l’attacco del Bologna, con Mihajlovic che ha chiesto una prima punta e la coppia Sabatini-Bigon cercherà di accontentarlo.

L’attaccante dei Glasgow Rangers è reduce da un’ottima stagione in Scozia e da diverso tempo il suo nome circola attorno al club rossoblù, ma il suo destino appare in Francia. Il Lille, che ha appena ceduto Osimhen al Napoli, starebbe pensando a lui per l’attacco nonostante le elevate richieste dei Rangers, circa 20 milioni. I francesi, che cercano uno sconto, avrebbero però già il benestare della punta e sono molto vicini a chiudere. Di fatto Morelos appare un obiettivo molto difficile per i rossoblù.