Bologna – Mercato dei terzini: i possibili movimenti in entrata e in uscita

Non solo il centrale difensivo, il Bologna nel prossimo mercato prenderà anche un terzino destro.

Da un lato Mihajlovic ha ammesso l’intenzione di provare Tomiyasu in mezzo, il giapponese resterà comunque un jolly difensivo, e dall’altro c’è la necessità di alzare globalmente il livello della squadra. Il primo obiettivo di mercato è Lorenzo De Silvestri del Torino, in scadenza di contratto e per il momento con una trattativa per il rinnovo in stand by. Il giocatore ha accettato solo di restare fino ad agosto per concludere il campionato con il Toro e non di rinnovare il contratto per un’altra stagione: si è inserito il Bologna che potrebbe con un biennale spalmare il suo ingaggio, con De Silvestri che ritroverebbe Mihajlovic per la quinta volta in carriera e sarebbe vicino ai colori rossoblù. Sull’altra fascia, tra i terzini sondati, ci sarebbe anche Claudio Bravo del Banfield, classe 1997 e di piede mancino. Non solo mercato in entrata, infatti se il Bologna effettivamente dovesse prelevare un terzino destro potrebbe esserci poco spazio per Ibrahima Mbaye. Il senegalese ha mercato in Bundesliga e a oggi non è da escludere a priori una possibile cessione.

m.m.