Bologna – Mannsverk e Fabbian per la mediana: gli obiettivi di Sartori

Si cercano profili giovani e di avvenire che possano crescere alle spalle dei titolari in un reparto, il centrocampo, vero punto di forza del gioco di Motta. Soprattutto se dovessero rimanere tutti. Schouten e Ferguson sono incedibili a meno di offerte clamorose, Moro è stato riscattato e per Dominguez il mercato è ancora tiepido perché chi vuole investire deve prima vendere (Fiorentina con Amrabat o Lazio con Milinkovic). Chiaramente il budget non è elevato avendo già il Bologna investito 5.5 milioni su Posch, 2.5 su Moro e 7 su Beukema e infatti si ragiona con formule dilazionate come prestiti con diritto od obbligo di riscatto. Due i nomi in cima alla lista di mercato del direttore tecnico. C'è Sivert Mannsverk, giocatore già cercato in precedenza da Riccardo Bigon, mediano classe 2002 del Molde e titolare nel campionato norvegese e anche con esperienza europea con 6 partite in Conference League nell'ultima stagione. Costa 5-6 milioni di euro ed è un mediano centrale puro. Tra i giocatori apprezzati dalla dirigenza rossoblù anche Giovanni Fabbian, promessa di proprietà dell'Inter e reduce da una annata da titolare in B alla Reggina. Oggi il suo procuratore era a Milano per parlare di rinnovo di contratto con l'Inter "Sì, è una possibilità. Meglio restare e crescere all'Inter o andare a giocare? Vediamo...", le parole di Michelangelo Minieri che è anche l'agente di Riccardo Orsolini. In questo caso, però, l'Inter non vorrebbe perdere il controllo del giocatore e lavorerebbe ad un prestito con riscatto e contro riscatto.