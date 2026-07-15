L'intreccio riguarda Tarik Muharemovic al Leeds, dal Sassuolo, e la Juventus su Jhon Lucumi del Bologna. I bianconeri hanno infatti il 50% sulla rivendita del difensore e incasseranno a breve una buona cifra, circa 20 milioni, dalla vendita che sta per andare in porto da parte dei neroverdi.

Contestualmente, oggi scade la clausola da 28 milioni di euro per Lucumi e da domani si inizierà a trattare direttamente con il Bologna. C'è la Juve, che con l'incasso da Muharemovic potrebbe alzare l'offerta per il colombiano. La cessione di Lucumi, di fatto, andrebbe poi a finanziare il mercato in entrata del Bologna, riporta il Cor Bo, con la priorità che riguarda il centrocampo. Resta viva la pista Mikel Amondarain dell'Estudiantes, per cui c'è una richiesta di 9 milioni di euro mentre il Bologna è fermo a 8. Con le percentuali sulla rivendita si può provare a limare la differenza. Sullo sfondo, ma non obiettivo primario, resta Ognjen Ugresic.