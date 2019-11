Bologna, la richiesta per Bonifazi

Continua la caccia al difensore centrale da parte del Bologna. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno degli obiettivi dei rossoblu per questa sessione di mercato è Kevin Bonifazi, difensore centrale del Torino. Il giocatore non ha ancora trovato un accordo con il club per il rinnovo e Urbano Cairo sarebbe anche disposto a vendere il centrale classe ’96.

Il Bologna non è il solo club sulle tracce del giocatore, anche Spal e Fiorentina seguono con interesse il ragazzo. La valutazione però non è delle più economiche, secondo il quotidiano infatti servirebbe una cifra intorno ai 20 milioni per strappare il difensore ai granata.