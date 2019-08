Bologna, Kingsley merita di rimanere

Il Bologna sta per portare a casa Gary Medel, che andrà a sostituire numericamente a centrocampo Erick Pulgar. I rossoblu dovranno poi decidere cosa fare negli ultimi giorni di mercato. Sabatini non molla Dominguez del Velez, ma la situazione è piuttosto complicata. Molto potrebbe girare attorno al profilo di Michael Kingsley. Il giovane centrocampista nigeriano è stato lentamente inserito nelle rotazioni da Mihajlovic nelle amichevoli estive. Nonostante l’età e l’inesperienza, il ragazzo ha dimostrato fin da subito di poterci stare: muscoli, corsa e tanta voglia sono il suo biglietto da visita.

Per esigenze, il tecnico serbo lo ha schierato titolare davanti alla difesa insieme a Poli nell’esordio in Serie A contro l’Hellas Verona. Con Medel che dovrebbe arrivare domani e Dzemaili e Schouten non ancora al meglio fisicamente, la coppia in mediana venerdì nel derby con la Spal potrebbe essere la stessa del Bentegodi. Il classe 1999 ha dimostrato di essere pronto e di valere la massima serie: deve ancora imparare tanto dai compagni e crescere sotto ogni punto di vista, ma se non dovesse arrivare nessun altro centrocampista oltre a Medel non sarebbe numericamente un grosso problema per questo Bologna: il club ha in casa sia il presente che il futuro.