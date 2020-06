Bologna, ipotesi De Silvestri?

Comincia la ricerca di un terzino destro in casa rossoblu. L’idea di Mihajlovic e degli uomini mercato rossoblu è quella di spostare Tomiyasu al centro della difesa la prossima stagione, per questo un terzino diventerà necessario per il prossimo campionato.

Secondo quanto scrive Tuttosport, il Bologna avrebbe manifestato interesse per Lorenzo De Silvestri. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno con il Torino e secondo la testata, le trattative di rinnovo del contratto si sarebbero arenate. Mihajlovic chiama a Bologna il giocatore che ha già allenato sia in maglia Sampdoria che in maglia granata. I rossoblu potrebbero offrire un biennale al classe ’88.