Bologna: il riepilogo di mercato

Si è chiuso senza l'ultimo colpo in attacco il mercato del Bologna, ma la rivoluzione portata avanti da Sartori e Di Vaio è stata chiara. Via quasi tutti i giocatori a scadenza contrattuale, la dirigenza rossoblù ha rinnovato molto la mediana, due titolari su tre cambiati (Schouten e Dominguez via), con Ferguson che rimane inamovibile, e in parte la difesa con un nuovo centrale (Beukema) e un nuovo terzino sinistro (Kristiansen) con Calafiori e Bonifazi ad allungare le rotazioni in attesa del rientro di Soumaoro. Grande concorrenza sugli esterni con Orsolini, Ndoye, Karlsson e Saelemaekers a giocarsi le due maglie da titolare: sarà bagarre in settimana per convincere Motta. Da scoprire invece i giovani El Azzouzi e Fabbian su cui il Bologna ha puntato per ringiovanire la rosa al posto di Medel e Soriano usciti a scadenza. In avanti promosso Zirkzee dopo la cessione di Arnautovic, ma alle sue spalle non è arrivato nessuno e probabilmente toccherà a Barrow assumere il ruolo di vice a meno che non si proceda alla cessione in Arabia - il mercato è ancora aperto - facendo affidamento su Sydney Van Hooijdonk. Nel complesso è un mercato decisamente intrigante che tiene il Bologna in linea per la parte sinistra della classifica anche se è mancata la ciliegina sulla torta.