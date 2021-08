Bologna, il punto sul mercato in uscita

Gli aggiornamenti sulle operazioni in uscita dei rossoblù

Redazione TuttoBolognaWeb

Tomiyasu — Non ci sono particolari novità sul fronte Tomiyasu, che continua a piacere a Tottenham, Atalanta e Arsenal. Dall'Inghilterra fanno sapere di un assalto per il giapponese nei prossimi giorni. A Casteldebole però, secondo a quanto risulta al Resto del Carlino, non è arrivata ancora un'offerta ufficiale. Il club rossoblù continua a valutare Tomi 25 milioni.

Orsolini — Su Orsolini continuano gli interessi di Torino, Lazio e Fiorentina, ma al momento il Bologna non ha alcuna intenzione però di privarsi in questo momento dell'esterno. Secondo Tuttomercatoweb, il Toro avrebbe offerto 9 milioni per il giocatore: non abbastanza per i rossoblù, che lo valutano almeno 15 milioni. Violanews invece fa sapere che la Fiorentina non parteciperà ad aste con altre squadre per l'ascolano.

Medel — Gary Medel è in uscita dal Bologna: il club e Mihajlovic lo considerano un esubero, anche considerato i rapporti non sereni con il tecnico serbo. La sua partenza permetterebbe ai rossoblù di risparmiare su ingaggio pesante, da reinvestire in un piccolo tesoretto sul mercato. Sul Pitbull continuano le sirene dal Sudamerica, con Boca Juniors e Universidad de Catolica interessate. Lo stesso giocatore ha aperto al ritorno in Argentina.

Santander — Come Medel, anche Santander rimane un esubero del Bologna: il Ropero non rientra nei piani di Mihajlovic e gli verrà trovata una nuova sistemazione. L'ostacolo però è l'ingaggio: per ora il giocatore ha mercato solo in Turchia, ma ancora nessuna trattativa ufficiale. Sarà un nodo di mercato che i rossoblù dovranno risolvere in chiusura di calciomercato.

El Kaouakibi — Definito ufficialmente il suo passaggio a titolo definitivo al Pordenone: Hamza El Kaouakibi si trasferisce in Serie B e non è più un giocatore del Bologna, dopo l'ultimo prestito in Serie C al Sudtirol dove aveva ben figurato.

Okwonkwo — Prima operazione in uscita per il Bologna, che qualche settimana ha ufficializzato il trasferimento a titolo temporaneo di Orji Okwonkwo al Cittadella. Il nigeriano cerca nuova fortuna in Serie B, dopo la brutta stagione alla Reggina (12 presenze e 0 gol l'anno scorso).

Falcinelli — Rientrato anticipatamente dal prestito in Serbia alla Stella Rossa, Diego Falcinelli è destinato a ripartire, probabilmente di nuovo in prestito: l'attaccante ha mercato in Serie B, con il Brescia, il Crotone e la Reggina che si sono mosse per il giocatore.

Mbaye — Se arrivasse un'offerta, il Bologna prenderebbe in considerazione la partenza di Ibrahima Mbaye, nonostante la sua duttilità in difesa. Al giocatore però non dispiacerebbe rimanere in rossoblù.

Donsah — E' considerato tra gli esuberi da piazzare in questa fase finale di mercato: di rientro dal prestito in Turchia al Rizespor (24 presenze e 1 gol), Godfred Donsah è in uscita dal Bologna. L'ingaggio pesante rallenta però la sua cessione, con il giocatore che, secondo il Carlino, essendo all'ultimo anno di contratto avrebbe chiesto un prolungamento ai rossoblù per spalmare i 650mila euro percepiti. Come per Mbaye, qualche settimana fa si era registrato l'interesse dell'Empoli per Donsah.

Denswil — Nonostante fosse aggregato al gruppo a Pinzolo, Stefano Denswil non rientra nei piani di Sinisa Mihajlovic. L'alto ingaggio renderebbe però complicata la sua cessione: tra gli esuberi è quello che ha più mercato, con sondaggi da squadre belga e olandesi. L'emergenza sulla fascia sinistra potrebbe però temporaneamente bloccarne la partenza, con il Bologna che in Coppa Italia e contro la Salernitana potrebbe non avere nè Dijks nè Hickey.