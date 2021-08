Bologna, il punto sul mercato in entrata

Gli aggiornamenti sulle operazioni in entrata dei rossoblù

Redazione TuttoBolognaWeb

Theate — Continua l'interesse del Bologna su Theate, anche se per l'arrivo del belga si dovrà attendere almeno una cessione in casa rossoblù. L'Ostenda ha concesso ai dirigenti felsinei 7-10 giorni prima di ascoltare anche altre proposte. Il difensore, intanto, ha ammesso di non pensare al trasferimento in questo momento. Sembra che un'eventuale cessione di Gary Medel possa sbloccare definitivamente la trattativa: i rossoblù accelerano in questo senso.

Ljajic — Nome riemerso nei giorni scorsi dopo che era già stato accostato nei giorni scorsi al Bologna: Adem Ljiajic conosce bene Sinisa Mihajlovic, che secondo alcuni media nazionali lo vorrebbe anche in rossoblù. Difficile però che il club felsineo punti ora su un'operazione di questo tipo in attacco in questa fase di mercato.

Sutalo — Accostato al Bologna come potenziale alternativa a Theate in difesa, Bosko Sutalo dell'Atalanta sembra però essere vicino al Verona: la fumata bianca però non è ancora arrivata.

Pobega — Dopo l'addio di Poli, era circolata con insistenza la voce di Tommaso Pobega vicino agli ambienti rossoblù. Il mediano ex Spezia è rientrato al Milan, dove sta convincendo Stefano Pioli durante la preparazione estiva, che non ha escluso una sua permanenza in rossonero per questa stagione, a completamento del reparto. Al momento il Milan non ha aperto alla sua cessione, potrebbe riparlarsene più avanti.

Lyanco — Difficile un futuro in rossoblù per il centrale brasiliano: su Lyanco è in pressing in queste ore il Betis Siviglia, con il club spagnolo che potrebbe riaprire la trattativa con il Torino dopo una fase di stallo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Ricci — E' tra i centrocampisti accostati ai rossoblù per rimpiazzare Poli: è svincolato e secondo Il Corriere dello Sport sarebbe in cima ai desideri del Bologna. Su Ricci però c'è parecchia concorrenza: piace anche a Fiorentina e Sampdoria. Potrebbe essere un'operazione da fine mercato, in quel reparto i rossoblù non hanno particolari urgenze.

Simy — Si allontana Simy: sul nigeriano, accostato da più media nazionali anche al Bologna, è forte l'interesse della Salernitana, che ha già raggiunto l'accordo con il giocatore. Manca solo il via libera del Crotone, che chiede 6 milioni: questa settimana potrebbe essere decisiva per il suo trasferimento in Campania. L'ufficialità è vicina.

Faghir — Bigon e Sabatini stanno sondando il terreno per il 18enne danese in forza al Vejle, da mesi sul taccuino degli scout rossoblù. Centravanti di fisico capace anche di fare reparto da solo, secondo Repubblica il giocatore ha un costo che oscilla tra i 3 e i 4 milioni.

Providence — Sul giovane attaccante della Roma Ruben Providence ci sarebbe anche il Bologna: il classe 2001 non ha ancora esordito in prima squadra, ma avrebbe già mercato sia in Italia che all'estero. Oltre ai rossoblù, secondo quanto riportato dal portale tedesco Fussballtransfers, ci sarebbero anche Spezia, Southampton e Stoccarda, pronto ad offrire 3 milioni di euro ai giallorossi per il francese. Intanto, il suo procuratore ha parlato così a TMW Radio della possibile operazione: "Bologna sarebbe una bella opportunità - ha affermato - ma ancora Bigon e Sabatini non mi hanno chiamato: spero lo faranno in futuro".

Sher — E' l'ultimo nome per il centrocampo: secondo quanto raccolto da Il Secolo XIX ci sarebbe anche il Bologna nella corsa ad Aimar Sher, centrocampista classe 2002 dell'Hammarby. Sullo svedese-iracheno (nell'ultima stagione 10 presenze con il club scandinavo) ci sono però anche Spezia e Sassuolo, con i liguri che in queste ore provano ad accelerare per il suo cartellino.