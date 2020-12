Bologna – Il possibile mercato in uscita

Si fanno insistenti dal Sudamerica le voci di un ritorno di Medel al Boca Juniors, ma il Bologna a gennaio non ci pensa a lasciare andare uno dei leader della squadra. Il cileno tra l’altro è un tuttofare, allunga le rotazioni in mediana ma soprattutto in difesa, dove è ormai titolare se le condizioni fisiche glielo permetteranno.

