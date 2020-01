Bologna, il Chievo ci prova per Paz

Il futuro di Nehuen Paz sarà con ogni probabilità lontano da Bologna. Il centrale argentino non rientra nei piani di Mihajlovic e già in estate si è cercata la sua cessione. Dopo le ipotesi, ancora in piedi, di Montreal Impact e Boca Juniors, il giocatore ha richieste anche in Serie B.

Secondo quanto riporta Sky Sport infatti nelle ultime ore il Chievo avrebbe bussato alla porta del Bologna per il giocatore. I gialloblu sono forti degli ottimi rapporti con il club emiliano e nelle prossime ore potrebbero muoversi concretamente per il giocatore.