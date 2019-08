Bologna, il Bari sogna Crisetig

Il Bologna sta cercando di concludere le operazioni di mercato in quest’ultima settimana. Con Medel che è in arrivo, i rossoblu stanno tentando ancora di sfoltire la rosa. Chi da tempo non rientra nei piani di Mihajlovic è Lorenzo Crisetig, rientrato in estate dal prestito al Benevento. A sorpresa, secondo “La Gazzetta del Mezzogiorno”, sul centrocampista ci sarebbe forte il Bari.

I biancorossi – attualmente in Lega Pro – puntano sul classe 1993 per risalire il prima possibile in Serie B. Il valore di mercato di Crisetig ad oggi si aggira intorno agli 800 mila euro.