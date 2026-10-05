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Casale rientra nelle rotazioni?

La sosta delle nazionali ha lasciato spazio ai giocatori rimasti a Casteldebole per allenarsi con Palladino, aprendo possibili nuovi scenari e soprattutto nuove riflessioni. Una su tutte riguarda Nicolò Casale: l’ex Lazio potrebbe rientrare un po’ a sorpresa nelle rotazioni del Bologna.

Casale è stato considerato fin da quest’estate un esubero pronto a partire, senza però trovare mai una destinazione adatta, complice anche l’infortunio subito. Ora è praticamente certo il suo rinnovo fino al 2029, con un ingaggio spalmato in modo da trovargli una squadra più facilmente nel prossimo mercato invernale, quello di gennaio. Rimane però un’importante riflessione da fare. Con Palladino il Bologna è passato alla difesa a tre e gli interpreti per questo reparto non sono numerosi: nella gara contro il Torino sono stati schierati Theate a sinistra, Heggem al centro, che non ha convinto, e Helland a destra. Proprio Heggem potrebbe dare l'occasione giusta a Casale di rientrare nelle rotazioni. Le sbavature difensive nelle prime partite di campionato sono state pesanti. A queste si aggiunge l’ultimo errore commesso in nazionale pochi giorni fa, in occasione della gara contro il Galles, quando al 46’ si è fatto espellere, lasciando in dieci i suoi compagni.

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