Bologna-Hickey, le cifre

Il Bologna è davvero vicinissimo ad Aaron Hickey, terzino sinistro classe 2002 dell’Hearts of Midlothian.

Il club rossoblù si è fiondato con decisione sul ragazzo e per una cifra di circa 2 milioni di euro lo starebbe per prendere, con il giocatore che ha già visitato Casteldebole. Su Hickey c’era una forte concorrenza estera, Aston Villa e Sheffield in Premier, Bayern Monaco in Germania e Lazio in Italia, ma il Bologna si sarebbe mosso con maggior decisione. I dirigenti rossoblù gli hanno fatto visitare Casteldebole per convincerlo, lo stesso ragazzo segue sui social i profili del club, e gli hanno prospettato un ruolo da vice Dijks in sostituzione di Krejci destinato alla Sparta Praga.