Il Verona-gate dovrebbe portarlo lontano da Bologna. Lo Standard Liegi lo segue, confermato dal tecnico Elsner, e con 2 o 3 milioni di euro può trasferirsi in Belgio dato che al Bologna è arrivato a parametro zero. Non ci sono rischi di minusvalenze. Lo seguono anche Hellas e Sampdoria. "Lo stiamo davvero seguendo. È un giocatore che può aiutarci", le parole dell'allenatore dello Standard.