Il Bologna vorrebbe tenerlo fino a fine stagione come vice Arnautovic, Sinisa Mihajlovic, che non lo ha mai utilizzato, preferirebbe altro. Ma il gol di Reggio Emilia potrebbe cambiare le carte in tavola anche perché il budget del Bologna per il mercato dipenderà solo ed esclusivamente dalle uscite. Non c'è molto margine di manovra e reperire sul mercato un giocatore che possa accettare di fare la riserva di Arnautovic non sarà facile. Su Santander c'è forte il Cerro Porteno.