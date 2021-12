Bologna – Gli aggiornamenti sul mercato in entrata: Bigon su 4 nomi poco conosciuti

In Belgio c'è una sorta di Pro Vercelli della Jupiler League che è tornata in auge. Si tratta del Royale Union Saint Gilloise, primo in classifica davanti alle big Bruges e Anderlecht. Ci gioca anche Felipe Avenatti, ex rossoblù, oggi però messo in secondo piano dai 16 gol in 21 partite di Deniz Undav. Nazionalità tedesca, ma origini turche, Undav ha girato tanto nelle categorie inferiori tedesche prima di trovare la ribalta, a 25 anni, in Belgio. Segna a valanga e costa poco, circa 2 milioni di euro. Non è un ariete, 178 centimetri, ma è tecnico.