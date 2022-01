Riccardo Bigon Sports Director (Bologna) ; August 02; 2020 - Football : Italian championship 2019 2020 ; 38°Day ; match between Bologna 1-1 Torino at Renato Dall Ara Stadium ; Bologna, Italy; ;( photo by aicfoto)(ITALY) [0855]

Attaccante 29enne della Dinamo Zagabria, capace di fare prima punta, seconda, ma anche attaccante esterno, è l'ultimo nome accostato al Bologna in questa sessione di mercato. Viene da 5 gol in 16 partite di campionato ma ha, oggi, un valore superiore ai 10 milioni. Cifra non affrontabile per il Bologna in questo momento.