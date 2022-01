Da tempo circola questo nome per la mediana del Bologna. Inizialmente, con il ritorno di Schouten, si poteva pensare ad una pista in caso di cessione eccellente, ma ora il club starebbe pensando ad un innesto in mediana a prescindere dalla situazione contingente. Gioca nell'Az, è un giocatore fatto e finito di 28 anni e ha un valore non elevatissimo di 6 milioni di euro.