Nome nuovo, si tratta di un mediano offensivo molto giovane, classe 2002, che gioca nel Radnicki in massima serie serba e viene da una stagione condita da 6 gol in 20 partite. La Stella Rossa ha già fatto una offerta per lui ma lo segue anche il Bologna, ci sono pure Leicester e Bruges, come affermato dal suo procuratore. A gennaio quasi certamente cambierà aria. L'operazione non sarebbe onerosissima.