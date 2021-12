E' il nome nuovo per quanto riguarda la mediana e la posizione di trequarti. Piace al Bologna, lui è giovane e americano, classe 2000, si è messo in luce nel Red Bull Salisburgo e, come spesso accade nell'universo delle bibite, pare destinato al Lipsia. Lo vuole anche il Milan ma i costi sono già attorno ai 12 milioni di euro. Troppi per il Bologna.