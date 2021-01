Bologna – Gli aggiornamenti sul mercato in entrata

Il fratello Danijel, agente del giocatore, ha affermato ai media austriaci che Arnautovic resterà in Cina. Non è stata possibile la risoluzione del contratto con lo Shanghai, e di conseguenza una cessione a parametro zero, aspetto su cui contava il Bologna, così la pista sarà rimandata eventualmente a giugno. Con la permanenza di Arnautovic in Cina per il Bologna ci potrebbe essere una chance in estate: se fosse tornato in un’altra squadra europea già a gennaio probabilmente ogni possibilità si sarebbe estinta.

