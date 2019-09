Bologna, Gabbiadini rimane alla Sampdoria

Sabatini e Bigon hanno soddisfatto in tutto e per tutto le richieste di Mihajlovic, rinforzando la rosa del Bologna in tutti i reparti. Il primo ad esser stato sistemato è stata la difesa, poi l’attacco e solo in questi ultimi giorni il centrocampo. Le novità potrebbero però non esser finite. Nonostante le idee del tecnico, uno tra Destro e Santander potrebbe ancora lasciare l’Emilia. Nelle ultime ore sarebbe piombato il Genoa sul numero 22, che avrebbe proposto in cambio Favilli. Al di là di questa ipotesi – per la verità smentita – non è infatti da escludere che i rossoblu facciano qualcosa entro domani sera nel ruolo di prima punta.

Di certo, però, non tornerà a Bologna nemmeno in questa sessione di mercato Manolo Gabbiadini. L’attaccante della Sampdoria – già ex rossoblu – era stato associato ai felsinei a giugno e luglio, ma poi non se ne è più fatto niente. Secondo “Sampdorianews.net”, infatti, il ragazzo avrebbe rifiutato tutte le offerte, comprese anche quelle dall’estero. Gabbiadini si troverebbe bene con Di Francesco, ed avrebbe deciso di rimanere ancora in blucerchiato. Non è detto che arrivi qualcuno per l’attacco del Bologna, anzi, ma sicuramente non sarà il classe 1991.