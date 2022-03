Bologna – Futuro ancora incerto, ma Saputo è pronto a cambiare

Saputo pronto a cambiare allenatore e diesse, ma nulla è ancora deciso con certezza: Sartori pista ancora fredda

Sotto la lente di ingrandimento ovviamente Sinisa Mihajlovic e Riccardo Bigon, entrambi con contratto anche per la prossima stagione. Non sono affatto esclusi cambiamenti, anzi, ma vere e proprie piste il Bologna non le ancora intraprese. Il ciclo tecnico, tre anni e mezzo con il tecnico, sei con il diesse, è probabilmente alla fine e di conseguenza le pedine potrebbero cambiare. Rimbalza con continuità il nome di Giovanni Sartori, in uscita dall'Atalanta, ma contatti diretti con il Bologna non risultano esserci, tuttavia qualche timido abboccamento indiretto sì. Il dirigente, autore della favola Chievo e anche di quella Atalanta, verrebbe di corsa a Bologna ma per il momento ha sul suo tavolo solo una proposta dal Parma in Serie B. Il numero delle proposte potrebbe aumentare nelle prossime settimane e toccherà al Bologna decidere se affondare il colpo o se virare su altre soluzioni. Nella lista dei papabili non sono però da escludere pure Osti, Angelozzi e Petrachi. Insomma, il futuro è ora e Saputo pare intenzionato a cambiarlo anche se pubblicamente, come è normale che sia, il Bologna non si lascia sfuggire nulla: c'è un campionato da terminare con dignità.