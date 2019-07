Bologna, frenata per Dominguez: il Velez alza le richieste

Il Bologna sta cercando i rinforzi necessari per consegnare a Mihajlovic una rosa competitiva. A centrocampo, sono tanti i nomi che sono stati fatti nelle ultime settimane. Uno di questi è Nicolas Dominguez, mezzala del Velez che ha stregato Sabatini. Il classe 1998 è uno dei principali obiettivi – insieme a Pedro Obiang – per rinforzare la mediana, ma a differenza di qualche giorno fa la trattativa è ora in frenata.

Secondo infatti “Il Corriere dello Sport”, il club proprietario del suo cartellino avrebbe alzato le richieste: ora il Velez chiederebbe 15 milioni di euro, circa il doppio della cifra messa sul piatto dai rossoblu. Se le cose stanno così, è difficile pensare che il Bologna possa affondare il colpo. Molto dipenderà anche dalla partenza o meno di Pulgar.