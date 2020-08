Bologna, Ferrari il nuovo obiettivo per la difesa

Sembra sempre più difficile raggiungere il sogno Lyanco per la difesa rossoblu. La richiesta del Torino per privarsi di lui, nonostante sia inferiore rispetto a quelle delle scorse sessioni di mercato, resta elevata. Ragione per cui Bigon e Sabatini hanno cominciato a guardare altrove, trovando in Gian Marco Ferrari un’alternativa importante al centrale brasiliano.

Giocatore fisicamente strutturato e con un feeling con il gol discreto per il suo ruolo. I rossoblu sembrano intenzionati ad impostare una trattativa sulla base di 6-7 milioni. Si parla di prestito con obbligo di riscatto nel 2021. Il Sassuolo non ha ancora avanzato le proprie richieste per il 28enne. A scriverlo è il Corriere di Bologna.