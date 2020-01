Bologna femminile-Tesserata Alice Magnusson

Il Bologna femminile si appresta ad accogliere Alice Magnusson, la giovane calciatrice svedeze infatti tramite una storia Instagram ha ufficializzato il suo passaggio in rossoblu.

Già nota alla cronaca rosa per essere la fidanzata di Mattias Svanberg, Magnusson potrà ritagliarsi il suo spazio anche dal punto di vista sportivo. Il suo tesseramento è da considerarsi sicuramente come un lusso per il campionato di serie C femminile visti i suoi trascorsi nella campionato maggiore svedese dove ha già collezionato numeri importanti e prestazioni di livello.