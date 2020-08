Bologna, Falletti apre alla Ternana: “Ci tornerei”

Cesar Falletti e la Ternana, un binomio che potrebbe ricomporsi. Dopo la buona esperienza in B dell’uruguaiano in Umbria di qualche anno fa, il trequartista rossoblù ha vissuto annate difficili in Serie A e ha provato a rilanciarsi in Messico nel 2020. La strada di Falletti è comunque destinata a separarsi da quella rossoblù e il richiamo di Terni è ancora forte, nonostante la squadra sia in Serie C:

“So che la Ternana mi rivuole, ma non so a che punto siano le cose – ha affermato a Ternananews – Io in Umbria mi sono trovato molto bene e ci tornerei perché è stata la prima esperienza lontano dall’Uruguay e mi sono sentito a casa. La Serie C non è il massimo, ma credo che la Ternana voglia tornare a vincere subito”.