Bologna – El Kaouakibi ha mercato in A

Prime voci di mercato per il difensore classe ’98 Hamza El Kaouakibi, in prestito al Sudtirol ma di proprietà del Bologna.

Prodotto del vivaio del Bologna, il difensore marocchino sta disputando un buon inizio di stagione in Serie C con la maglia del Sudtirol, tanto da aver fatto registrare alcuni interessamenti in ottica futura da alcuni club di Serie A, in particolare l’Udinese, il Genoa e la Samp. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022. Lo riporta Tuttomercatoweb.