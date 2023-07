Bologna: ecco tre colpi per la Primavera

Mangiameli, nato il 28 marzo 2005 a Milano, arriva dal Milan, club in cui è cresciuto da quando aveva 11 anni. Piede destro, veste il ruolo di prima punta: in Under 17 ha segnato 13 reti in 20 gare, trascinando i rossoneri fino alla semifinale Scudetto poi persa proprio contro il Bologna. Nella stagione appena terminata ha collezionato un totale di 22 presenze, divise tra Under 18 (3 gol) e Primavera (2 reti), con cui ha esordito anche in UEFA Youth League. Infine, conta anche tre presenze con l’Italia Under 15.