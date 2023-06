Bologna, è pressing su Beukema: anche Kasius nell’affare

Giovanni Sartori vuole regalare il centrale di difesa a Thiago Motta in tempo per il ritiro di Valles e il prescelto appare Sam Beukema dell'Az Alkmaar.

Con l'Atalanta che si è diretta con decisione su Isak Hien del Verona, il Bologna ha campo libero per il centrale olandese, cercato anche un anno fa, e dall'Olanda emerge l'intenzione di una forte accelerata rossoblù. La dirigenza felsinea cerca gli affondi decisivi e nell'operazione potrebbe anche rientrare Denso Kasius, che in Olanda ha già giocato nel Volendam ed è reduce dall'esperienza al Rapid Vienna. Beukema ha passato le vacanze in Italia e indirettamente, tramite i social e gli amici, ha lanciato segnali in direzione Bologna, accettando di buon grado la destinazione e trovando un accordo di massima sull'ingaggio. Sartori prova a chiudere in tempi rapidi con il club Orange. Cifre? Attorno ai 7 milioni di euro.