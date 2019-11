Bologna, due mesi per trovare due pezzi fondamentali

La concentrazione di tutti è già puntata verso la partita di domani contro l’Inter. Questo però non toglie i problemi di rosa della squadra. La partita di mercoledì è stata una sfida tra una squadra che ha saputo reinvestire al meglio i propri soldi e una che invece non si sblocca dalla zona di metà classifica. Al Bologna serve un centrale in più. Bani e Denswil non hanno dato garanzie. Bigon non ha una tradizione particolarmente fortunata con i difensori. La speranza è che possa invertire il trend nel prossimo mercato di gennaio.

A Gennaio arriverà Dominguez per dare una mano a centrocampo, ma il mercato non si deve fermare qui. Al Bologna manca pesantemente un centravanti capace di fare gol con costanza. Si spera possa essere Zlatan Ibrahimovic, ma la pista è delle più difficili, Quindi quasi sicuramente sarà necessario cercare altrove. In questo senso, l’aiuto di Sabatini tra i collaboratori tecnici potrebbe essere fondamentale. Mancano ancora due mesi all’avvio del calciomercato, ma la speranza è che il Guru possa piazzare un colpo che possa riempire il Dall’Ara in ogni occasione.

Fonte: Corriere dello Sport Stadio