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La chiamata

Novembre chiama le nazionali: un connubio che esiste da anni e che ci porta a vivere un’altra sosta. A Bologna erano inizialmente dieci i giocatori convocati dalle rispettive selezioni, ma all’ultimo momento si è aggiunto Artem Dovbyk, chiamato dall’Ucraina dopo l’infortunio di Ponomarenko.

Per l’attaccante, ancora di proprietà della Roma, sarà perciò una settimana fondamentale, in cui sfruttare la sosta per rilanciarsi con la sua nazionale. Finora a Bologna è stato poco convincente e, con gennaio che si avvicina, non è da escludere un’interruzione anticipata del prestito. L’ucraino avrà quindi l’occasione di giocarsi le sue carte: la sua nazionale sarà impegnata contro l’Irlanda del Nord il 14 novembre e contro la Georgia il 17, due incontri nei quali Dovbyk cercherà spazio per dare segnali di ripresa.

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