Bologna, Donsah è del Cercle Brugge: le cifre

Dopo Pulgar e Nagy, il Bologna saluta anche il terzo centrocampista: si tratta di Godfred Donsah, che ha accettato la destinazione Cercle Brugge. Come riporta “Gianlucadimarzio”, l’operazione è praticamente conclusa. Dopo pochi giorni di trattative, il club belga riesce a convincere i rossoblu ed anche il ghanese.

Donsah di trasferisce dunque in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro. Il ragazzo lascerà l’Italia in serata. Previste per domani le visite mediche e poi, salvo imprevisti, ci sarà la firma del contratto.