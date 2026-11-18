Palladino si affida all’esperienza, ma il futuro passa dai giovani: tra gennaio ed estate serviranno nuovi innesti
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Gennaio
A Bologna sono inevitabilmente arrivate le grandi nebbie e le gelate che accompagnano i mesi di novembre e dicembre, per poi portarci all’inizio del nuovo anno. Come ogni stagione, gennaio chiama il mercato e il mercato chiama nuovi innesti, che il Bologna porterà alla corte di Palladino.
I nuovi acquisti non avranno soltanto il compito di rinforzare i reparti dove necessario, ma anche quello di svecchiare una squadra la cui età media si sta alzando sensibilmente con il passare delle stagioni.
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