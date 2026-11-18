1 di 5 Prossima scheda 1 di 5

Gennaio

A Bologna sono inevitabilmente arrivate le grandi nebbie e le gelate che accompagnano i mesi di novembre e dicembre, per poi portarci all’inizio del nuovo anno. Come ogni stagione, gennaio chiama il mercato e il mercato chiama nuovi innesti, che il Bologna porterà alla corte di Palladino.

I nuovi acquisti non avranno soltanto il compito di rinforzare i reparti dove necessario, ma anche quello di svecchiare una squadra la cui età media si sta alzando sensibilmente con il passare delle stagioni.

1 di 5 Prossima scheda 1 di 5