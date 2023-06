Bologna – Conferme su Lukebakio dell’Hertha Berlino

Giovanni Sartori, in ogni caso, dovrà rinforzare il reparto perché alle spalle del numero sette in questa stagione si era creato un vuoto di attaccanti e infatti Thiago Motta ha utilizzato al suo posto l'equilibratore Michel Aebischer. Insomma, sia in caso di partenza di Orsolini ma anche in caso di permanenza, il mercato degli attaccanti esterni potrebbe essere florido per il Bologna. E nell'ottica di un calcio di molto fluido, con pochi punti di riferimento, l'area tecnica rossoblù ha individuato un profilo duttile per le idee di gioco di Motta, basate spesso sulla creazione degli spazi e dello smarcamento soprattutto venendo dentro al campo. Il nome è quello di Dodi Lukebakio, su cui c'è anche l'Inter, che ha contratto in scadenza nel 2024 ed è reduce dalla retrocessione dell'Hertha Berlino. Tutto questo può bassare i costi, passando dalla doppia cifra a circa 8 milioni di euro, tetto affrontabile per il Bologna a maggior ragione se si facesse plusvalenza con una cessione. Lukebakio, classe 1997, è un attaccante longilineo, principalmente esterno di destra ma con struttura fisica per fare anche la prima punta di movimento o la seconda punta. La sua ultima stagione è stata la migliore in Germania con 11 gol in 32 partite. Cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht, Lukebakio ha girato mezza Europa passando da Charleroi, Tolosa, Watford, Fortuna Dusseldorf e Wolfsburg ed è di nazionalità belga ma di origine congolese.