Bologna – Con Kasius si chiude il mercato in entrata?

Denso Kasius potrebbe essere l'ultimo colpo del Bologna in entrata in questo mercato di gennaio.

Il laterale 2002 arriva dal Volendam, era in prestito dall'Utrecht, per una cifra nettamente inferiore a quella di Ramsay, si parla di 2.5 milioni di euro, e andrà ad arricchire la rosa come quinto di destra in sostituzione di Skov Olsen. Nulla da fare per Ramsay, il Bologna è arrivato a 5 milioni totali tra oneroso e obbligo ma si è scontrato con le resistenze dell'Aberdeen.