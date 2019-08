Bologna, chi è Gustavo Cuellar

Perso Pulgar, il Bologna deve pensare a come coprire il buco a centrocampo. Gli obiettivi principali rimangono Dominguez, Hendrix e Prcic, ma c’è un nuovo profilo in lista: il suo nome è Gustavo Cuellar, centrocampista colombiano del Flamengo. Nato il 14 ottobre 1992 a Barranquilla, il ragazzo ha mosso i primi passi nel Deportivo Cali. Dopo esser arrivato in prima squadra, lascia il club per trasferirsi al Flamengo nel gennaio del 2016.

Con il club brasiliano, Gustavo Cuellar ha totalizzato – tra campionato, Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana – 105 presenze, 1 gol e 3 assist. Ha già esordito anche nella nazionale maggiore colombiana: 7 presenze e un gol per lui. Destro naturale, il ragazzo è un mediano abituato a giocare in un centrocampo a 2. Il club lo valuta circa 8 milioni di euro, ed il Bologna può provarci davvero.