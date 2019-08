Bologna, chi è Baptiste Santamaria

Perso Pulgar, il Bologna sta cercando il centrocampista adatto per sostituirlo. L’ultimo nome in lista è quello di Baptiste Santamaria, francese classe 1995 che oggi milita nell’Angers. Mediano dotato di fisico e discreta qualità, muove i primi passi nel Tours nella serie cadetta. Nell’estate del 2016 viene quindi acquistato dall’Angers. Fin da subito si ritaglia un ruolo da protagonista: in 3 stagioni, il ragazzo colleziona in Ligue 1 106 presenze – a cui si aggiunge anche un gol.

Baptiste Santamaria – che ha già disputato le prime due gare del campionato 2019/20 – ha finora giocato solo in Francia, non ancora in Europa. Perfetto per giocare in un centrocampo a 2, può esser schierato anche in un ipotetico centrocampo a 3 da mezzala. La concorrenza è molto elevata in nazionale: il ragazzo è infatti arrivato “solo” fino all’under 20, con cui ha fatto registrare 2 presenze. Sotto contratto con l’Angers fino al 2022, Baptiste Santamaria ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 6 milioni di euro.