Bologna, caos a centrocampo

Il Bologna ha fin qui fatto un buonissimo mercato. Ora è quindi il tempo di vendere, e la società lo sa bene. Questo è proprio quello che stanno cercando di fare Sabatini e Bigon, che in questa decina di giorni devono piazzare i diversi centrocampisti in esubero. Questa mattina ha salutato Adam Nagy: il centrocampista ungherese è passato a titolo definitivo al Bristol. Con le valigie in mano invece Pulgar e Donsah: il primo – che è ai margini da giorni – sta per firmare con la Fiorentina, mentre sul secondo c’è il Cercle Brugges. A questi si aggiunge anche il giovane Kingsley, che dovrebbe esser girato in prestito.

Il Bologna deve quindi capire bene cosa fare in mediana. Salvo imprevisti, entro il fine settimana i rossoblu si ritroveranno con i soli Schouten, Poli e Dzemaili. Di conseguenza, i felsinei dovranno arrivare ad almeno un paio di giocatori in quella zona di campo. Il preferito rimane come al solito Dominguez, poi ce ne sono altri: da Hendrix a Prcic, fino a Battaglia. Non è poi da escludere che in lizza entri un altro profilo.