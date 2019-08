Bologna, Caicedo è in vendita: colpo last minute?

Il Bologna ha bisogno di vendere. In questi giorni i rossoblu si concentreranno per sfoltire la rosa, poi potrebbe succedere ancora qualcosa in entrata nell’ultima settimana di agosto. Premesso che prima uno slot dovrebbe liberarsi, i felsinei non pensano solo al centrocampista: tanti anche gli attaccanti sondati. Il Bologna potrebbe infatti ripensare a Felipe Caicedo, che la Lazio ha appena messo in vendita.

Come riporta “Tuttomercatoweb”, l’attaccante ecuadoriano ha ancora un anno di contratto coi biancocelesti, ma accetterebbe la cessione. Tare lo ha messo in vendita, ma solo alle sue condizioni: per il cartellino classe 1988 sono necessari 8 milioni di euro.