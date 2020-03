Bologna ancora sulle tracce di Lyanco

Il Bologna non molla Lyanco Evangelista. Il centrale brasiliano ha stregato Mihajlovic nella sua esperienza in rossoblu lo scorso finale di stagione e i rossoblu vogliono a tutti i costi riavere il difensore granata. La stima di Sinisa al momento è infatti uno dei motori principali dietro la trattativa che i rossoblu stanno cercando di costruire per riottenere, questa volta a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni di Lyanco.

Convincere il Torino resta però un’impresa. Il presidente Urbano Cairo, insieme al ds Massimo Bava, sono convinti delle qualità del brasiliano e non vogliono cederlo. Si punta infatti su di lui per la difesa granata, che in estate verrà probabilmente rivoluzionata. Il centrale classe ’97 infatti piace molto al tecnico Longo che potrebbe puntare costantemente su di lui, a differenza di Mazzarri. I rossoblu però non abbandonano l’idea di riportare a Casteldebole Lyanco.

