Bologna ancora su Lyanco, ma lo Sporting non molla

Il Bologna non ha affatto mollato la pista Lyanco Evangelista.

Il centrale brasiliano appare decisamente in uscita dal Torino e i rossoblù stanno cercando di riportarlo alla corte di Mihajlovic, fino ad ora l’unico allenatore in grado di valorizzarlo. Sul centrale c’è il forte pressing dello Sporting Lisbona che avrebbe spedito una proposta al Torino di 6 milioni di euro, rifiutata dal club di Cairo. Il Bologna dunque è ancora in corsa, ma per il momento i granata non abbassano le pretese vicine ai 12 milioni di euro. Sabatini e Bigon non mollano la presa e sarebbero pronti anche a un investimento importante (non lontano dai 10 milioni di euro) ma attualmente Cairo non fa sconti. Anche i portoghesi dello Sporting, secondo a Bola, hanno messo Lyanco in cima ai loro desideri e sarebbero pronti ad alzare l’offerta al Torino.

m.m.